Russie. Le militant antiguerre Alexeï Gorinov condamné à trois années supplémentaires derrière les barreaux

par Amnesty International

En réaction à la nouvelle peine de prison infligée au militant russe Alexeï Gorinov, Natalia Zviagina, directrice du bureau d'Amnesty International en Russie, a déclaré : « La nouvelle condamnation d'Alexeï Gorinov, un homme courageux dont le seul " crime " est d'avoir exprimé publiquement son désaccord avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous rappelle avec effroi jusqu'où […]



