Monde. Les États doivent renforcer la protection des professionnel·le·s de santé qui dispensent des soins liés à l’avortement

par Amnesty International

À l’occasion de la Journée internationale des femmes défenseures des droits humains, une coalition d’organisations de défense des droits humains lance une nouvelle série de lignes directrices à l’intention des gouvernements afin de protéger celles et ceux qui défendent en première ligne le droit à l’avortement, notamment les professionnel·le·s de la santé. Amnesty International, la […] The post Monde. Les États doivent renforcer la protection des professionnel·le·s de santé qui dispensent des soins liés à l’avortement appeared first on Amnesty International. ]]>



