Pakistan. Une enquête urgente et transparente sur la répression meurtrière de manifestations d’opposition est nécessaire

par Amnesty International

En réaction aux informations faisant état de multiples décès et arrestations de manifestant·e·s membres du Mouvement du Pakistan pour la justice (PTI), parti politique d'opposition, à Islamabad les 26 et 27 novembre, Babu Ram Pant, directeur régional adjoint pour l'Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : « Une fois de plus, des manifestant·e·s au Pakistan ont été […]



