Nigeria. La police a fait usage d’une force excessive pour réprimer violemment les manifestations #Endbadgovernance

par Amnesty International

La police nigériane a eu recours à une force excessive contre les manifestant·e·s lors du mouvement national #Endbadgovernance (« Mettre fin à la mauvaise gouvernance ») qui a eu lieu du 1er au 10 août 2024, faisant au moins 24 morts dans les États de Borno, Kaduna, Kano, Katsina, Jigawa et Niger, écrit Amnesty International dans une synthèse publiée le […] The post Nigeria. La police a fait usage d’une force excessive pour réprimer violemment les manifestations #Endbadgovernance appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet