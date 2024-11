Philippines. La contrainte et les violations sont présentées comme une « réadaptation » dans les centres de détention pour toxicomanes

par Amnesty International

Les autorités philippines détiennent arbitrairement des milliers de personnes dans les « centres de désintoxication et de réadaptation », où elles sont retenues contre leur gré et soumises à toute une série de violations des droits humains, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport publié le 28 novembre 2024 sur la « guerre contre la drogue » actuellement menée dans



