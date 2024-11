« Aïe ! Ouille ! Ouch ! » : les cris de douleur se ressemblent dans toutes les langues

par Maïa Ponsonnet, Researcher, Linguistics, The University of Western Australia

Christophe D. M. Coupé, Assistant Pofessor in Linguistics, University of Hong Kong

Kasia Pisanski, Permanent Researcher, Dynamique Du Langage, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)