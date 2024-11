Gaza : des habitants affamés fouillent les ordures pour trouver de la nourriture

Alors que les familles récemment déplacées du gouvernorat de Gaza Nord vers la ville de Gaza sont confrontées à de graves pénuries et à des conditions d’hygiène désastreuses, les habitants de l’enclave palestinienne ont tellement faim qu’ils sont de plus en plus nombreux à « fouiller dans des déchets vieux de plusieurs semaines » pour trouver quelque chose à manger, ont averti mercredi des agences des Nations Unies.



