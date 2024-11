Éthiopie. La suspension de trois organisations de défense des droits humains témoigne de la répression croissante de l’espace civique

par Amnesty International

Réagissant à la suspension par les autorités éthiopiennes de trois importantes organisations de défense des droits humains – l'Association for Human Rights in Ethiopia (AHRE), le Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD) et Lawyers for Human Rights (LHR) – Tigere Chagutah, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : […]



