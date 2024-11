COP29. L’objectif financier adopté va aggraver les inégalités et bafouer les droits humains

par Amnesty International

Le nouvel objectif dérisoire de financement de la lutte contre le changement climatique adopté à l'issue de la COP29 en Azerbaïdjan mettra en péril les droits humains de milliards de personnes et perpétuera les inégalités dans le monde, a déclaré Amnesty International le 25 novembre 2024. À l'issue de plusieurs jours de négociations prolongées et opaques



