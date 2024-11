Tchad : Toujours pas de justice pour les victimes des tirs de célébration post-électoraux

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un habitant du district de Ridina à N'Djamena montre les restes d'un projectile tombé sur une maison à N'Djamena le 9 mai 2024, après l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle au Tchad. © 2024 JORIS BOLOMEY/AFP via Getty Images Les victimes et les survivants des tirs de célébration par les forces de sécurité tchadiennes, qui ont tué au moins 11 personnes le 9 mai 2024, attendent toujours qu’on leur rende justice.En réaction à l’annonce de la victoire à l’élection présidentielle de celui qui était le président de la transition à l’époque, les…



