Libye. L’impunité et l’absence de réparations adéquates pour les crimes contre l’humanité perpétrés à Tarhouna pérennisent les souffrances

par Amnesty International

Plus de quatre ans se sont écoulés depuis que le groupe armé Al Kaniat a été chassé de la ville libyenne de Tarhouna, laissant derrière lui des fosses communes, et les victimes et proches de victimes n’ont toujours pas obtenu justice et des réparations adéquates pour les atrocités commises sous leur règne de terreur marqué […] The post Libye. L’impunité et l’absence de réparations adéquates pour les crimes contre l’humanité perpétrés à Tarhouna pérennisent les souffrances appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet