Afghanistan : l’ONU recense plus de 300 atteintes contre la presse en trois ans de pouvoir taliban

Au moins 336 atteintes contre des journalistes et employés des médias ont été recensés depuis le retour du gouvernement taliban en août 2021, ont rapporté mardi les Nations Unies dans un rapport, fustigeant « un environnement de plus en plus marqué par la censure et de fortes restrictions à l’accès à l’information » dans ce pays d’Asie centrale.



