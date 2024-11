Mandats d'arrêt de la CPI contre des dirigeants d'Israël et du Hamas : quelle est la prochaine étape ?

La décision de la Cour pénale internationale (CPI) d'émettre des mandats d’arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité contre le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant et le commandant du Hamas Mohammed Deif a suscité un vif intérêt pour la Cour et pour ce qui va suivre.



Lire l'article complet