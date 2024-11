La COP29 s'achèvent sur une promesse de 300 milliards de dollars par an, les pays en développement qualifient l'accord d'« insulte »

Les pays riches se sont engagés à contribuer à hauteur d'au moins 300 milliards de dollars par an à la lutte mondiale contre le changement climatique, alors que les négociations de l'ONU sur le climat se sont achevées dimanche matin à Bakou sur une note controversée. Les pays en développement, qui avaient demandé une aide de plus de 1.000 milliards de dollars, ont qualifié l'accord d'« insulte » et ont affirmé qu'il ne leur donne pas les ressources vitales dont ils ont besoin pour s'attaquer véritablement aux complexités de la crise climatique.



