Le conflit au Liban est particulièrement destructeur pour les soins de santé, alerte l’OMS

Près de la moitié des attaques contre les soins de santé répertoriés au Liban depuis le 7 octobre 2023 - 65 sur 137 - ont été fatales à au moins un agent de santé ou un patient, a indiqué vendredi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), soulignant que proportionnellement, plus de travailleurs de la santé et de patients ont été tués au Liban qu’en Ukraine et à Gaza.



