Singapour. Les autorités doivent stopper une exécution illégale imminente pour trafic de drogue

par Amnesty International

À la veille de l’exécution d’un homme pour infractions liées à la législation sur les stupéfiants prévue à Singapour le vendredi 22 novembre, en violation du droit international et des normes internationales, Chiara Sangiorgio, spécialiste de la peine de mort au sein d’Amnesty International, a déclaré : « L’exécution imminente de Rosman bin Abdullah met en […] The post Singapour. Les autorités doivent stopper une exécution illégale imminente pour trafic de drogue appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet