80 % de la bande de Gaza sont désormais des zones à haut risque, selon l’UNRWA

Alors que depuis plus de 40 jours les personnes assiégées dans le gouvernorat de Gaza Nord sont confrontées à des conditions de survie de plus en plus difficiles, 80 % de toute l’enclave palestinienne sont désormais des zones à haut risque, ont alerté jeudi des agences humanitaires des Nations Unies.



