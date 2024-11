Plus de 200 enfants tués au Liban en moins de deux mois, selon l'UNICEF

Les enfants libanais sont confrontés à « une normalisation silencieuse de l’horreur », avec plus de 200 morts et 1.100 blessés au cours des deux derniers mois, a déploré mardi une agence des Nations Unies, tout en espérant que « l’humanité n’assistera plus jamais au carnage des enfants de Gaza, bien qu’il y ait des similitudes effrayantes pour les enfants du Liban ».



Lire l'article complet