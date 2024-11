Deux femmes victimes d’éviction se confient : « Les propriétaires n’avaient aucune empathie »

On s’intéresse peu aux rapports sociaux dans le contexte de la crise du logement. Raconter cette crise et penser une justice du logement nécessite alors de comprendre les manières par lesquelles se manifestent ces rapports de plus en plus inégaux autour du logement.En tant que candidat au doctorat en philosophie politique à l’Université de Montréal, je m’intéresse à la crise du logement à partir des droits socio-économiques. Ma thèse cherche à démontrer que ces droits, comme celui au logement, sont nécessaires pour garantir des rapports sociaux justes au sein des démocraties comme…