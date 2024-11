Conférence « Dekoloniale Berlin Africa »

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les participant-e-s à la conférence « Dekoloniale Berlin Africa » (dont la députée travailliste britannique Bell Ribeiro-Addy, au centre, en tenue noire), tenue à Berlin le 15 novembre 2024. © 2024 Damian Charles/Dekoloniale (Berlin, 18 novembre 2024) – Des experts du continent africain et de la diaspora africaine en provenance d’autre pays du monde ont appelé les gouvernements européens à remédier à leur passé colonial et à ses impacts qui perdurent, lors de la conférence « Dekoloniale Berlin Africa » tenue à Berlin le 18 novembre. Cette…



Lire l'article complet