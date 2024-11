Soudan du Sud : les rapatriés fuyant la guerre et les enfants sont les plus durement touchés par la crise de la faim

Près de 60 % de la population du Soudan du Sud sera en situation d’insécurité alimentaire aiguë pendant la période de soudure de 2025, ont indiqué lundi des agences des Nations Unies, relevant que les rapatriés fuyant la guerre au Soudan voisin et les jeunes enfants sont confrontés à des niveaux de faim et de malnutrition parmi les plus élevés, alors que les pressions économiques, les extrêmes climatiques et les effets de la guerre au Soudan aggravent la faim.



