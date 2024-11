Nouvelle porte-parole de Québec solidaire – Ruba Ghazal élue à 91.4%

Ruba Ghazal a été élue porte-parole de Québec solidaire par les membres du parti réunis en Congrès durant la fin de semaine. Première enfant de la loi 101 à prendre le leadership d’un parti politique au Québec, la députée de Mercier a recueilli 91,4% des votes exprimés.

« Je suis honorée de recevoir une telle preuve de confiance des membres de Québec solidaire. Le vent de droite souffle fort partout dans le monde, et je mesure la responsabilité qui me revient de porter haut les valeurs fondatrices et progressistes de Québec solidaire pour les années à venir. La promesse que j’ai faite aux membres, c’est d’être une porte-parole nationale, qui parle avec tous les Québécois et toutes les Québécoises. Face au nationalisme identitaire et au déclin tranquille offert par nos adversaires, je veux mettre de l’avant une nouvelle vision pour le Québec. Un pays fier de sa culture, de sa langue, inclusif et tourné vers l’avenir. À gauche, on aime le Québec. Clamons-le haut et fort! », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Le résultat a été dévoilé lors d’une grande soirée de célébration tenue ce soir à l’Agora du cœur des sciences de l’UQAM, en compagnie des militants et sympathisants solidaires.

«Ruba incarne l’espoir dans un paysage politique qui peut parfois décourager les progressistes. Elle est ce dont la gauche et le Québec ont besoin: une leader-née et une femme au parcours inspirant, qui a un amour profond pour le Québec dans toute la force de sa diversité. C’est une femme que n’importe quel parti politique serait chanceux d’avoir, mais qui est venue chez nous, à Québec solidaire. J’ai la chance d’être son collègue depuis 2018 et son ami depuis nos premiers moments ensemble. Je suis persuadé que nous formerons un duo qui ira loin car nous sommes tous deux fidèles à ce qui nous a amené en politique: faire du Québec un pays juste, vert et libre. Elle peut compter sur moi et je sais que je peux compter sur elle », a conclu Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.