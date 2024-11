Sénégal : comment les normes patriarachales conduisent à l'infanticide

En Afrique subsaharienne, les femmes éprouvent souvent des difficultés pour accéder aux services essentiels de santé reproductive tels que la contraception ou la prise en charge des violences sexuelles. Cela conduit souvent à des grossesses non désirées, à des avortements non sécurisés ou à l’infanticide, qui est le meurtre intentionnel ou la négligence fatale d'un nourrisson de moins d'un an. Il peut également être qualifié de “ néonaticide ”, notamment lorsque la grossesse est dissimulée et le nouveau-né…