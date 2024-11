Soudan. Des systèmes d’armement de fabrication française repérés dans le conflit – nouvelles investigations

par Amnesty International

Une technologie militaire de fabrication française installée sur des véhicules blindés de transport de troupes fabriqués par les Émirats arabes unis (EAU) est utilisée sur le champ de bataille au Soudan, ce qui constitue probablement une violation de l'embargo de l'ONU sur les armes à destination du Darfour, a déclaré Amnesty International à l'issue d'une […]



