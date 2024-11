Israël a commis des crimes contre l’humanité à Gaza

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des Palestiniens déplacés quittaient le camp de réfugiés d'al-Bureij situé dans le centre de la bande de Gaza, en transportant quelques biens, le 28 juillet 2024, suite à un ordre d'évacuation émis par l'armée israélienne. © 2024 Majdi Fathi/NurPhoto via AP Depuis octobre 2023, les autorités israéliennes ont provoqué le déplacement forcé massif et délibéré de civils palestiniens à Gaza, ce qui les rend responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.Il n’existe aucune raison militaire impérative qui pourrait justifier de manière plausible le déplacement…



Lire l'article complet