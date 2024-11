Soudan : Les Forces de soutien rapide ciblent les civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des personnes soudanaises ayant fui l'État de Gezira, site de violentes attaques par les Forces de soutien rapide (RSF), assises à l’ombre près d’un arbre à New Halfa, dans l'État de Kassala, au Soudan, le 3 novembre 2024. © 2024 Reuters/El Tayeb Siddig (Nairobi) – Les Forces de soutien rapide (RSF), un groupe armé soudanais, ont tué, blessé et détenu illégalement des dizaines de civils et violé des femmes et des filles lors d’attaques dans l’État d’Al Gezira situé dans le centre du pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Compte tenu de l’ampleur et de la…



