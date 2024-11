COP29 : Pousser à la conclusion d’un nouvel accord sur le financement climatique « dès le début »

Après une nouvelle année de chaleur record et d’événements météorologiques extrêmes, Simon Stiell, le Chef des Nations Unies pour le climat, a déclaré aux négociateurs de la COP29 à Bakou que la fixation d’un nouvel objectif ambitieux en matière de financement de la lutte contre le changement climatique était cruciale pour le bien-être de toutes les nations, y compris les plus riches et les plus puissantes.



