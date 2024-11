COP29 : le changement climatique constitue une menace croissante pour les personnes fuyant déjà la guerre (HCR)

Les personnes contraintes de fuir la guerre, la violence et la persécution se retrouvent de plus en plus souvent en première ligne de la crise climatique mondiale et exposées à une combinaison mortelle de menaces sans pour autant disposer des fonds et du soutien nécessaires pour s’adapter, selon le nouveau rapport de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, lancé ce mardi à la Conférence sur le climat COP29.



