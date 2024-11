Pérou. Des victimes de la répression meurtrière exercée par l’État vont en délégation internationale faire entendre leur voix en Europe

par Amnesty International

Deux proches de victimes de la répression étatique meurtrière des manifestations de 2022 et 2023 au Pérou vont se rendre en Europe pour rencontrer des dirigeant·e·s internationaux et exprimer leurs inquiétudes face à l’absence de justice concernant l’un des épisodes les plus graves de violations des droits humains de l’histoire récente du Pérou. Yovanna Mendoza […] The post Pérou. Des victimes de la répression meurtrière exercée par l’État vont en délégation internationale faire entendre leur voix en Europe appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet