Inde. Grande victoire pour les droits des citoyen·ne·s : la Cour suprême condamne la « justice au bulldozer »

par Amnesty International

En réaction au récent arrêt rendu par la Cour suprême indienne qui condamne la « justice au bulldozer », Aakar Patel, président du bureau exécutif d'Amnesty International Inde, a déclaré : « L'arrêt de la Cour suprême indienne, qui condamne les démolitions illégales en les qualifiant d'" inacceptables ", constitue une avancée tardive mais bienvenue dans la défense des droits de […]



