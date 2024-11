Liban : le PAM alerte sur une aggravation de l’insécurité alimentaire

Alors que l’armée israélienne a appelé une nouvelle fois lundi à l’évacuation de plusieurs villages du Liban-Sud, dont Tyr, Bint Jbeil et Marjeyoun, la sécurité alimentaire continue de se dégrader dans un contexte de crise politique et économique exacerbée par le conflit entre Israël et le Hezbollah.



