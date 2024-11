COP29 : les événements météorologiques mortels reflètent le coût de l'inaction climatique

Inondations record en Espagne, tempêtes violentes en Floride et incendies de forêt en Amérique du Sud : ce ne sont là que quelques exemples des phénomènes météorologiques extrêmes qui s'accélèrent et s'intensifient dans le monde entier. Le coût de l'inaction étant plus clair que jamais, le financement d'alternatives propres aux combustibles fossiles à l'origine du changement climatique sera au cœur de l'ordre du jour de la Conférence des Nations Unies sur le climat de cette année, la COP29.



Lire l'article complet