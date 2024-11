Près de 70 % des victimes de la guerre à Gaza sont des femmes et des enfants (ONU)

Alors que les attaques israéliennes se poursuivent dans le sud du Liban et à Gaza, le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies indique avoir constaté que près de 70 % de ces victimes de la guerre à Gaza sont des enfants et des femmes, témoignant ainsi « d’une violation systématique des principes fondamentaux du droit humanitaire international, notamment la distinction et la proportionnalité ».



Lire l'article complet