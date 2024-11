Soudan : la violence incessante entraîne un exode continu des réfugiés (HCR)

Alors que trois millions de personnes ont désormais fui le conflit au Soudan pour se réfugier dans les pays voisins, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s’est alarmée vendredi des atrocités brutales et des violations généralisées des droits humains dans ce pays déplorant que les civils aient enduré « plus d’un an et demi de souffrances inimaginables ».



