Suspension : le prix à payer en Guinée équatoriale pour les avocat·e·s spécialisés dans la défense des droits humains

par Amnesty International

Pour les avocat·e·s, être membre de l'ordre national des avocats est une condition pour exercer leur profession. En Guinée équatoriale, toutefois, l'ingérence politique dans l'ordre des avocats met en danger l'accès à la justice, l'état de droit et la protection efficace des droits fondamentaux. Ces derniers mois, l'institution a été détournée pour cibler deux avocat·e·s



