Russie. Amnesty International considère le coprésident de l’organisation de surveillance des élections comme un prisonnier d’opinion

par Amnesty International

Amnesty International condamne la détention et le procès de Grigory Melkonyants, coprésident de Golos, principale organisation de surveillance des élections en Russie, qui s’est ouvert le 27 septembre 2024. Elle le considère comme un prisonnier d’opinion, persécuté uniquement en raison de ses activités militantes. Figure de proue de la société civile russe, Grigory Melkonyants a été […] The post Russie. Amnesty International considère le coprésident de l’organisation de surveillance des élections comme un prisonnier d’opinion appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet