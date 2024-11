Yémen. Les autorités et Meta doivent lutter contre les violences fondées sur le genre en ligne

par Amnesty International

Les autorités au Yémen ne luttent pas contre le chantage et le harcèlement fondés sur le genre sur Facebook, ne protègent pas le droit des femmes à la vie privée dans les espaces en ligne et n'apportent pas de réparations aux victimes, a déclaré Amnesty International.



