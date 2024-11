Israël interdit l’UNRWA, dernière bouée de sauvetage des réfugiés palestiniens

par Valentina Napolitano, Sociologue, chargée de recherche à l'IRD (LPED/AMU), spécialiste des questions migratoires et des conflits au Moyen-Orient, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Falestin Naïli, Historienne, professeure assistante à l'Université de Bâle et chercheure associée à l'Institut français du Proche-Orient (Ifpo)., University of Basel