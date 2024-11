Violences et harcèlement scolaires : un élève sur trois est harcelé chaque mois, l’UNESCO appelle à les protéger

A l’occasion de la Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, y compris le cyber-harcèlement, célébrée le 7 novembre, l'UNESCO appelle à mieux protéger les élèves face aux agressions physiques, verbales et psychologiques dont ils font l’objet, en particulier face à la montée des discriminations et des violences liées au genre et à l’identité sexuelle.



