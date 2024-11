Voici comment les marques de jouets et de divertissement s’adaptent aux parents millénariaux

En grandissant, avez-vous joué avec des poupées Barbie hypersexualisées, des trains Thomas the Tank Engine ou des princesses Disney blanches et minces ? Si c’est le cas, vous n’êtes pas seuls. Mais ce n’est plus le cas pour les enfants de la génération alpha Des marques comme Mattel, autrefois critiquées pour leur promotion de normes corporelles irréalistes et de stéréotypes de genre, se présentent aujourd’hui comme féministes et progressistes.…