Mali. Les autorités doivent enquêter sur la mort d’au moins huit civils, dont six enfants, à la suite de frappes de drones à Inadiatafane

par Amnesty International

Les autorités maliennes doivent mener une enquête efficace et transparente sur la mort d'au moins huit civils à la suite de frappes de drones qui ont visé un marché un jour de grande affluence à Inadiatafane le mois dernier. Cette attaque doit faire l'objet d'une enquête en tant que crime de guerre car elle a



