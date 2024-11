A l'intérieur d'une garde-robe : les vêtements féminins de plus en plus censurés au Tadjikistan

par Mamisoa Raveloaritiana

Au Tadjikistan, les femmes peuvent désormais être condamnées à une amende comprise entre 750 et 6 000 dollars US si elles portent, vendent ou distribuent des vêtements étrangers perçus comme « incompatibles avec la culture et les traditions du pays ».



