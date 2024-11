Liban : plus d’un demi-million de personnes ont fui pour la Syrie et l’Iraq depuis septembre suite aux frappes israéliennes

Plus d’un demi-million de personnes ont fui le Liban pour la Syrie et l’Iraq depuis le 23 septembre, suite à l’escalade du conflit entre Israël et le Hezbollah, a indiqué l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).



