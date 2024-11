Qu’est-ce qu’une zoonose ?

Le terme « zoonose » provient du grec ancien : zôon signifiant « animal » et nosos « maladie ». Il désigne les maladies infectieuses et parasitaires qui se transmettent entre les animaux et les humains. Ce concept a évolué au fil du temps avec des distinctions basées sur le mode de transmission ou les animaux concernés, mais ces différences perdent en pertinence dans la perspective