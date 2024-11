Gaza : l'ONU s'alarme de la hausse des naissances prématurées et décès maternels

Alors que la situation humanitaire à Gaza est « catastrophique », avec au moins 43.000 morts et près de 1,9 million de personnes déplacées, souvent de manière répétée, dont plus de 43.000 femmes enceintes, l’enclave palestinienne fait face à une augmentation des naissances prématurées et des décès maternels depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.



Lire l'article complet