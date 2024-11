COP16 sur la biodiversité : accords historiques sur les données génétiques, les autochtones et personnes d’ascendance africaine

Le plus grand sommet mondial sur la biodiversité, COP16, s'est achevé ce week-end en Colombie, avec la prise de plusieurs décisions historiques, dont les premiers accords sur les données génétiques de la nature et sur la reconnaissance des personnes d'ascendance africaine et des peuples autochtones en tant que responsables clés des efforts de conservation.



