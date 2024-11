Forum urbain mondial au Caire : à la recherche de solutions à la crise mondiale du logement

Alors que la population mondiale se déplace inexorablement et rapidement vers des villes toujours plus grandes, comment pouvons-nous garantir que les environnements urbains soient durables et sûrs pour leurs citoyens ? Ces questions et bien d’autres seront abordées lors de la 12e édition du Forum urbain mondial, qui débute ce lundi au Caire, en Egypte.



