Quinze hauts responsables humanitaires appellent Israël à mettre fin à son attaque contre Gaza

Quinze hauts responsables humanitaires des Nations Unies et d'organisations partenaires ont publié vendredi une déclaration appelant à la fin de l’assaut d’Israël sur Gaza et sur les travailleurs humanitaires sur le terrain qui tentent d’aider plus de deux millions de Palestiniens bloqués dans l'enclave palestinienne.



