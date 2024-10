Mozambique : Violente répression de manifestations post-électorales

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des policiers anti-émeute déployés dans la capitale du Mozambique, Maputo, le 21 octobre 2024, lors d’une marche organisée par le parti d’opposition PODEMOS douze jours après l’élection présidentielle du 9 octobre. Le candidat du parti au pouvoir FRELIMO a été déclaré vainqueur de l’élection, résultat contesté par les partisans du parti PODEMOS. © 2024 Alfredo Zuniga/AFP via Getty Images (Johannesburg) – Les forces de sécurité mozambicaines ont tué au moins 11 personnes et en ont blessé des dizaines d’autres à balles réelles et au gaz lacrymogène lors des manifestations…



Lire l'article complet