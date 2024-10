Le gouvernement doit négocier de bonne foi : Québec solidaire Montérégie interpelle les députés sur la crise des CPE

Longueuil, le 30 octobre 2024 – Québec solidaire Montérégie alerte sur les conditions précaires du personnel des Centres de la petite enfance (CPE) et autres services de garde et appelle les députés de la région à intervenir auprès du Conseil du trésor. Après les grèves des écoles l’an passé, va-t-il encore falloir que les familles se battent aux côtés du personnel des services à l’enfance pour obtenir des conditions décentes?

Avec un salaire de départ à 21,50 $ de l’heure, les éducatrices qualifiées peinent à joindre les deux bouts. Cette rémunération, nettement insuffisante, alimente une pénurie de personnel qui fragilise le réseau des CPE. L’IRIS rappelle qu’il faut 27 $ de l’heure à Montréal pour atteindre un revenu viable avec un emploi à temps plein – un écart considérable qui rend la situation intenable. Il est urgent de mettre en place un rattrapage salarial afin de préserver la qualité du service et encourager le recrutement.

Petite devinette : combien gagne un responsable en alimentation dans un CPE ? Entre 20 $ et 23 $ de l’heure. Bientôt, il sera plus avantageux pour ces employés d’aller travailler dans une chaîne de restauration rapide. Et la même profession avec le même employeur (le gouvernement) gagne 25 % de plus en CHSLD. Trouvez l’erreur.

Le gouvernement n’a pas présenté de nouvelle offre salariale depuis mai 2024. Pourtant, il serait évident d’offrir la même augmentation salariale que celle obtenue par les travailleuses et travailleurs du front commun ce printemps, ainsi qu’un rattrapage salarial à l’embauche. Ces mesures sont nécessaires pour rendre cette profession attrayante. Avec un DEC en éducation à l’enfance, les éducatrices sont bien plus que des gardiennes. Elles jouent un rôle crucial dans le développement de nos enfants et l’équilibre des familles. Sans elles, le quotidien des parents et la santé économique de nos communautés sont en péril. Les jeunes policiers peuvent, pour leur part, avec le même nombre d’années d’étude espérer commencer dans la profession avec un salaire de 26,50$ de l’heure.

« Où sont passé les 6 milliards envoyés par le gouvernement fédéral en 2021? Le gouvernement Legault s’était engagé à améliorer les conditions de travail des éducatrices. Je ne veux pas revivre une grève des CPE comme il y a 3 ans, c’est impossible de travailler tout en gardant un enfant d’âge préscolaire à la maison. J’en garde de mauvais souvenirs mais malgré tout, je comprends les revendications de ces professionnelles. », déclare Lauréline Manassero, maman de 3 enfants dont une en CPE.

Au nom des familles de la région, nous demandons au gouvernement de négocier de bonne foi et aux députés de la Montérégie d’agir pour assurer des conditions de travail à la hauteur de l’importance de cette profession et ainsi éviter la grève.

